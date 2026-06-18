Un vétéran de Tsahal visé par une demande d'arrestation pendant la Coupe du monde

L'organisation l'accuse de crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. La Fondation Hind Rajab (HRF), une organisation pro-palestinienne spécialisée dans le dépôt de plaintes contre des soldats israéliens voyageant à l'étranger, a demandé au département américain de la Justice d'arrêter un vétéran américano-israélien de Tsahal actuellement présent à Los Angeles pour assister à des matchs de la Coupe du monde.

Selon la fondation, cet ancien soldat a servi au sein de la compagnie D du 603e bataillon du génie de combat, rattaché à la 7e brigade blindée israélienne. Il se serait engagé comme volontaire après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et aurait participé aux opérations militaires dans la bande de Gaza.

La Fondation Hind Rajab affirme avoir documenté les activités du bataillon entre octobre 2023 et mi-2025. Elle l'accuse d'avoir participé à la destruction de quartiers résidentiels, de mosquées, de terres agricoles et d'infrastructures civiles, ainsi qu'à des opérations contre des hôpitaux et à des détentions illégales de civils. Elle évoque également au moins 65 démolitions contrôlées attribuées à cette unité.

L'organisation affirme avoir identifié ce vétéran grâce à des photos et des vidéos qu'il aurait lui-même publiées sur les réseaux sociaux. Selon elle, ces images le montreraient notamment à Khan Younès et à Rafah, participant à des démolitions de bâtiments. La fondation soutient que ces publications établissent son implication directe dans certaines opérations.

Estimant que l'intéressé possède également la nationalité américaine, la Fondation Hind Rajab affirme que les autorités américaines disposent de la compétence nécessaire pour engager des poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Elle demande son arrestation immédiate, l'ouverture d'une enquête pénale et l'interdiction de quitter le territoire américain pendant la procédure.

La même organisation avait déjà déposé une plainte contre ce soldat lorsqu'il séjournait au Sri Lanka en mai dernier. Elle affirme avoir engagé près d'une centaine de procédures similaires dans plusieurs pays, notamment en Inde, au Brésil, au Pérou, en Roumanie et au Chili. Selon elle, certaines de ces plaintes ont donné lieu à des procédures judiciaires.

La Fondation Hind Rajab indique également avoir transmis à la Cour pénale internationale une liste d'environ 1.000 soldats et officiers israéliens, ainsi que plusieurs responsables politiques, dont Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, Herzi Halevi et Daniel Hagari.

L'organisation est dirigée par Dyab Abou Jahjah, militant libanais naturalisé belge, connu pour sa proximité revendiquée avec le Hezbollah. Selon plusieurs médias, il est interdit d'entrée au Royaume-Uni et figure sur la liste américaine d'interdiction de survol. Le Jerusalem Post souligne cette proximité avec le Hezbollah dans son article, tandis que la Fondation Hind Rajab se présente comme une organisation de défense des droits des Palestiniens.

À ce stade, le département américain de la Justice n'a pas réagi à cette nouvelle plainte.