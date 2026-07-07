Le Maroc porte plainte après des incidents impliquant des supporters algériens

L'ambassade du Maroc en France a annoncé avoir déposé une plainte pour « outrage au drapeau et incitation à la haine » à la suite d'incidents survenus samedi soir, après la victoire du Maroc face au Canada (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les faits se sont déroulés dans le quartier des Quatre-Chemins, à cheval entre Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis). Selon un communiqué de la représentation diplomatique marocaine, plusieurs vidéos, qu'elle affirme avoir documentées et authentifiées, montrent un drapeau du Royaume du Maroc arraché, brûlé puis déchiré par des individus scandant des slogans faisant référence à leur origine algérienne.

L'ambassade affirme également que d'autres images montrent des femmes portant le maillot de la sélection marocaine, accompagnées d'enfants en bas âge, prises à partie verbalement et victimes de tentatives d'intimidation par les mêmes individus.

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Face à ces événements, la représentation diplomatique a saisi la justice française et appelle à éviter toute escalade. Alors que des vidéos appelant à des représailles contre des supporters algériens circulent également sur les réseaux sociaux, elle rappelle que « les célébrations sportives doivent demeurer des moments de joie, de rassemblement et de respect mutuel ».

Le Maroc affrontera l'équipe de France jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, à Foxborough, près de Boston.