Les secrets des maillots du Mondial 2026

Alors que la Coupe du monde bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les maillots des joueurs suscitent autant de curiosité que les performances sur le terrain. Noms modifiés, écussons inédits et décisions controversées de la FIFA alimentent les discussions des supporters.

L'une des surprises du tournoi est venue d'Erling Braut Haaland. L'attaquant norvégien ne porte plus simplement « Haaland » au dos de son maillot, mais « Braut Haaland ». Un choix personnel en hommage au nom de jeune fille de sa mère, Geri-Marita Braut, ancienne championne de Norvège d'heptathlon. Une tradition encore répandue en Norvège consiste à associer les noms des deux parents.

Autre détail qui n'a pas échappé aux observateurs : le maillot de Kylian Mbappé diffère de celui de ses coéquipiers. L'attaquant français arbore un écusson spécial récompensant son Soulier d'or obtenu lors de la Coupe du monde 2022. Seuls trois joueurs bénéficient de cette distinction lors de cette édition : Kylian Mbappé, Harry Kane et James Rodriguez.

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D'autres badges apparaissent également sur les maillots des stars mondiales. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer et Yuto Nagatomo portent notamment un écusson « Héritage », réservé aux joueurs ayant participé à au moins cinq Coupes du monde. Les champions du monde arborent quant à eux un insigne doré, tandis que chaque joueur disputant son premier match reçoit un badge spécifique.

Selon plusieurs médias, ces écussons ne sont pas de simples éléments décoratifs. Ils sont fixés temporairement sur les maillots, puis retirés après les rencontres afin d'être intégrés à des cartes à collectionner produites par Topps. Certaines de ces cartes, contenant un badge porté en match et signé par un joueur, pourraient dépasser le million de dollars sur le marché des collectionneurs.

Le règlement de la FIFA a également contraint certaines sélections à modifier leur tenue avant le début du tournoi. L'Égypte a ainsi dû retirer les sept étoiles figurant au-dessus de son emblème. Elles symbolisaient ses titres de champion d'Afrique, mais la FIFA n'autorise que les étoiles représentant des victoires en Coupe du monde. La fédération égyptienne a également été contrainte de remplacer les inscriptions dorées au dos des maillots par des caractères blancs, jugés plus lisibles.

Haïti a également été obligé de revoir son équipement. Le maillot initial comportait des illustrations rappelant la bataille de Vertières de 1803, épisode fondateur de l'indépendance du pays. La FIFA a estimé que ces références historiques pouvaient être assimilées à un message politique ou militaire, interdit par son règlement, obligeant l'équipementier à produire une nouvelle version du maillot quelques jours avant le tournoi.

Au-delà du spectacle sportif, le Mondial 2026 confirme ainsi que les maillots sont devenus de véritables supports d'identité, de mémoire et de marketing, étroitement encadrés par les règles de la FIFA.