Mondial 2026 : la FIFA enquête sur un arbitre accusé d’un geste associé au suprémacisme blanc

La FIFA a ouvert une enquête après qu’un arbitre australien a été accusé d’avoir effectué un geste associé aux mouvements suprémacistes blancs lors de la Coupe du monde 2026.

L’incident concerne Shaun Evans, âgé de 38 ans, qui occupait le poste d’assistant VAR lors de la victoire 7-1 de l’Germany national football team contre l’équipe de Curaçao national football team dimanche.

Quelques instants avant le coup d’envoi, les caméras ont montré les officiels présents dans la salle VAR. Sur les images, Shaun Evans semble former avec sa main droite un signe « OK » inversé, effectué sous la taille.

Ce geste est parfois associé à des groupes d’extrême droite et à l’idéologie du « white power ». Il avait notamment été utilisé par le terroriste australien Brenton Tarrant lors de son apparition devant un tribunal après l’attaque de Christchurch en 2019.

Toutefois, l’interprétation de ce symbole reste controversée. L’Anti-Defamation League rappelle que son usage demeure majoritairement anodin, servant généralement à signifier qu’une situation est satisfaisante ou que « tout va bien ». L’organisation souligne néanmoins qu’il peut également être utilisé comme expression délibérée de suprémacisme blanc.

La FIFA n’a pas encore communiqué officiellement sur l’affaire mais aurait lancé des vérifications afin d’établir le contexte et les intentions éventuelles de l’arbitre.

Originaire de Melbourne, Shaun Evans a commencé sa carrière comme maçon avant de devenir arbitre professionnel. Il officie au plus haut niveau du football australien depuis plus d’une décennie et figure sur la liste internationale de la FIFA depuis 2017.

L’enquête devra déterminer si le geste relevait d’un simple mouvement sans signification particulière ou d’un symbole pouvant enfreindre les règles et valeurs défendues par l’instance mondiale du football.