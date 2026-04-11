Le voyage d’Artemis II autour de la Lune s’achève par un amerrissage spectaculaire

Plus d’un demi-siècle après les missions Apollo, l’humanité renoue avec les grandes odyssées lunaires. La mission Artemis II de la NASA s’est achevée par un spectaculaire amerrissage dans le Pacifique, au terme d’un voyage de près de dix jours autour de la Lune. À bord de la capsule Orion, quatre astronautes — trois Américains et un Canadien — ont signé un exploit historique, marquant une étape décisive dans le retour durable de l’homme vers notre satellite.

https://x.com/i/web/status/2042756933686337713 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au-delà de la performance technique, la mission a battu des records majeurs, notamment celui de la distance la plus éloignée jamais parcourue par des humains, dépassant l’exploit d’Apollo 13. Les astronautes ont également observé des paysages inédits de la face cachée de la Lune, ainsi qu’une éclipse solaire totale, offrant des images saisissantes de la Terre suspendue dans le vide spatial. Une expérience à la fois scientifique et profondément symbolique.

Le retour sur Terre a constitué l’un des moments les plus critiques. La capsule a pénétré l’atmosphère à une vitesse vertigineuse, atteignant Mach 33, avant de subir un intense échauffement et une coupure temporaire des communications. Après six minutes de tension maximale, Orion a émergé intacte avant de se poser en douceur dans l’océan, sous les applaudissements du centre de contrôle et des familles des astronautes.

Artemis II marque également une évolution majeure dans la représentation de l’exploration spatiale. Christina Koch devient la première femme à voyager vers la Lune, Victor Glover le premier astronaute noir à participer à une telle mission, et Jeremy Hansen le premier non-Américain. Une équipe diverse, reflet d’une conquête spatiale désormais mondiale.

Malgré quelques incidents techniques mineurs, la mission est considérée comme un succès total. Elle ouvre la voie à Artemis III, qui doit préparer un retour sur la surface lunaire dès les prochaines années. Plus qu’un exploit, Artemis II incarne le début d’une nouvelle ère : celle d’une présence humaine durable sur la Lune, prélude à l’exploration plus lointaine du système solaire.