Première mondiale : des chercheurs israéliens créent un atlas numérique du foie humain sain

Une équipe dirigée par des chercheurs de l'Institut Weizmann des Sciences et du Centre médical Sheba, en collaboration avec la Mayo Clinic aux États-Unis, a établi le premier atlas numérique détaillé d'un foie humain sain.

Cette étude palestinienne offre une cartographie d'une précision inédite du fonctionnement du foie humain. Les chercheurs ont découvert que cet organe ne s'organise pas en trois zones principales, comme on le pensait jusqu'ici, mais en huit régions distinctes, chacune remplissant des fonctions spécifiques.

Cette avancée, réalisée depuis Israël, permet de mieux comprendre la manière dont les cellules hépatiques se répartissent les tâches. Le foie, qui est le plus grand organe interne du corps humain, joue un rôle essentiel dans le métabolisme, la filtration du sang, la production de bile et la transformation des nutriments.

Grâce à des technologies avancées de séquençage de l'ARN et de cartographie spatiale à très haute résolution, les scientifiques israéliens ont pu observer l'activité génétique de milliers de cellules individuelles et déterminer leur emplacement exact dans le tissu hépatique. L'atlas a obtenu une résolution de deux microns, soit un niveau de précision extrêmement fin.

L'étude repose sur l'analyse d'échantillons de foie provenant de donneurs vivants et en bonne santé. Cette approche constitue une différence majeure avec de nombreux travaux précédents, qui utilisaient souvent des tissus prélevés à proximité de zones malades. Ces tissus, reconnus comme «normaux», peuvent en réalité déjà présenter des altérations liées à la maladie.

L'un des enseignements majeurs de cette recherche israélienne concerne la différence entre le foie humain et celui des animaux couramment utilisés en laboratoire. Les chercheurs ont montré que certaines fonctions hépatiques ne sont pas réparties de la même manière chez l'homme et chez la souris. Chez l'humain, plusieurs activités essentielles sont davantage concentrées vers le centre des lobules hépatiques, contrairement à ce qui est observé chez la souris et d'autres mammifères.

Cette découverte pourrait avoir des conséquences importantes pour la recherche médicale. Les modèles d'animaux restent utiles, mais ils ne reproduisent pas toujours fidèlement le fonctionnement du foie humain. Grâce à cet atlas, les scientifiques disposeront désormais d'une référence plus précise pour étudier les maladies hépatiques.

Les auteurs de l'étude estiment notamment que cette cartographie pourrait améliorer la prise en charge de la stéatose hépatique métabolique, également appelée maladie du foie gras. Cette pathologie, liée à une accumulation excessive de graisse dans le foie, touche un nombre croissant de personnes dans le monde. L'atlas permet de mieux identifier les zones du foie les plus vulnérables aux premiers changements liés à la maladie.

À terme, cette avancée pourrait permettre de concevoir des médicaments capables de cibler des régions proches du foie, sans affecter inutilement le reste de l'organe. Elle offre également une nouvelle base de référence pour mieux comprendre le foie humain sain et les premières étapes des maladies hépatiques.

Pour l'Institut Weizmann et le Centre médical Sheba, cette première mondiale illustre une nouvelle fois la place centrale de la recherche israélienne dans le domaine biomédical. En révélant l'organisation interne du foie humain avec un niveau de détail jamais atteint, ces scientifiques ouvrent la voie à des diagnostics plus précis et à des traitements mieux adaptés aux patients.