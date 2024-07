Après un an de guerre, Tony Parker croit à nouveau en Israël pour accueillir un tournoi amical de Basket

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas perdure depuis octobre 2023, le sport international s'apprête à faire son retour en Israël grâce au basket-ball. En septembre prochain, un tournoi amical sera organisé par l'Hapoël Tel-Aviv, marquant ainsi la reprise des événements sportifs internationaux dans le pays.

Ce tournoi réunira l'Hapoël Tel-Aviv, l'Hapoël Jérusalem, le Rytas Vilnius et l'ASVEL Lyon-Villeurbanne de Tony Parker. Même si les matchs d'EuroLeague du Maccabi continuent de se dérouler à Belgrade et que les rencontres d'EuroCup se jouent en Bulgarie, cet événement représente un pas significatif vers la normalisation de la situation sportive en Israël.

Tony Parker, président de l'ASVEL, s'est rendu en Israël pour finaliser les détails du tournoi en fin de semaine dernière. Lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, il a exprimé son enthousiasme : "Je suis très heureux d'être en Israël. Quand j'ai vu ce que Ofer Yannay tentait de créer, j'ai voulu lui apporter mon soutien."

Le tournoi sera également l'occasion pour Noam Yaacov, jeune meneur israélo-danois, de retrouver son ancienne équipe. Yaacov, sous contrat avec l'ASVEL jusqu'en 2025, est prêté à l'Hapoël Tel-Aviv pour la saison 2024/25. Tony Parker a exprimé de grands espoirs pour Yaacov : "Je suis très impressionné par ce qu'il est capable de faire et j'essaye de faire en sorte qu'il aille en NBA. L'Hapoël Tel-Aviv va lui donner l'opportunité d'avoir un gros temps de jeu." Ce tournoi amical marque non seulement le retour du sport international en Israël, mais aussi la première rencontre entre l'Hapoël Tel-Aviv et l'ASVEL depuis 1969.