Basket/Euro U20 féminin : Israël élimine la Belgique et se qualifie pour la finale

Les Israéliennes rencontreront la France en finale

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L'équipe d'Israël féminine U20
L'équipe d'Israël féminine U20 FIBA

La sélection israélienne féminine des moins de 20 ans a signé samedi l’un des plus grands exploits de son histoire en dominant la Belgique en demi-finale du Championnat d’Europe. Grâce à cette victoire, les joueuses de Tal Natan disputeront la finale de la compétition continentale face à la France qui a battu l'Espagne.

Israël a pris le contrôle de la rencontre dès les premières minutes, avec quatre tirs à trois points consécutifs qui lui ont permis de mener rapidement 12-2. Malgré une réaction belge en fin de premier quart-temps, conclu sur le score de 24-20 en faveur des Israéliennes, la rencontre a basculé dans la deuxième période.

Des matchs de basket pourront se tenir en Israël
Des matchs de basket pourront se tenir en Israël

Portée par une Maayan Cohen exceptionnelle, l’équipe israélienne a infligé un 17-0 à son adversaire et creusé un écart considérable. La meneuse a inscrit 26 points, dont huit tirs primés, sur les 17 réussis par Israël pendant le match. Solide défensivement, notamment grâce à sa défense de zone, la sélection israélienne a limité l’attaque belge et menait 43-25 à la pause.

L’écart a continué de se creuser dans le troisième quart-temps, avec plusieurs tirs importants d’Ayala Oren, Maya Elmalih et Gal Raviv. Israël comptait encore 17 points d’avance à l’entame de la dernière période.

La Belgique a bien tenté de revenir dans les dix dernières minutes, réduisant l’écart à moins de dix points, mais les Israéliennes ont su conserver leur sang-froid. Des paniers décisifs de Maayan Cohen et d’Ayala Oren, puis un tir à trois points de Maya Zilbershlag, ont définitivement scellé la qualification historique d’Israël pour la finale.

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