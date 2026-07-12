Basket/Euro U20 féminin : Israël élimine la Belgique et se qualifie pour la finale

La sélection israélienne féminine des moins de 20 ans a signé samedi l’un des plus grands exploits de son histoire en dominant la Belgique en demi-finale du Championnat d’Europe. Grâce à cette victoire, les joueuses de Tal Natan disputeront la finale de la compétition continentale face à la France qui a battu l'Espagne.

Israël a pris le contrôle de la rencontre dès les premières minutes, avec quatre tirs à trois points consécutifs qui lui ont permis de mener rapidement 12-2. Malgré une réaction belge en fin de premier quart-temps, conclu sur le score de 24-20 en faveur des Israéliennes, la rencontre a basculé dans la deuxième période.

Portée par une Maayan Cohen exceptionnelle, l’équipe israélienne a infligé un 17-0 à son adversaire et creusé un écart considérable. La meneuse a inscrit 26 points, dont huit tirs primés, sur les 17 réussis par Israël pendant le match. Solide défensivement, notamment grâce à sa défense de zone, la sélection israélienne a limité l’attaque belge et menait 43-25 à la pause.

L’écart a continué de se creuser dans le troisième quart-temps, avec plusieurs tirs importants d’Ayala Oren, Maya Elmalih et Gal Raviv. Israël comptait encore 17 points d’avance à l’entame de la dernière période.

La Belgique a bien tenté de revenir dans les dix dernières minutes, réduisant l’écart à moins de dix points, mais les Israéliennes ont su conserver leur sang-froid. Des paniers décisifs de Maayan Cohen et d’Ayala Oren, puis un tir à trois points de Maya Zilbershlag, ont définitivement scellé la qualification historique d’Israël pour la finale.