All-Star Game : belle prestation de Deni Avdija

Deni Avdija a vécu dans la nuit de dimanche à lundi l’un des moments les plus marquants de sa carrière. Le joueur israélien a participé au All-Star Game NBA, disputé à l’Intuit Dome de Los Angeles, en étant titularisé au sein de l’équipe "Monde". Un symbole fort : sur son maillot floqué du numéro 8 figurait également le drapeau israélien.

Si la sélection internationale n’est pas parvenue à se hisser en finale après deux rencontres disputées dans le cadre de l’événement, la prestation d’Avdija a été saluée. En 16 minutes de jeu cumulées, l’ailier a inscrit 5 points et délivré 4 passes décisives, contribuant activement au collectif malgré l’élimination face à l’équipe américaine des "Stars".

https://x.com/i/web/status/2023157788445417563 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au-delà des statistiques, la soirée avait une portée historique pour le joueur de 24 ans, devenu l’un des rares Israéliens à fouler le parquet du rendez-vous le plus prestigieux du basket mondial. L’événement, suivi selon les estimations par près d’1,5 milliard de téléspectateurs à travers le monde, se tenait dans la nouvelle enceinte ultramoderne des Los Angeles Clippers, inaugurée il y a environ un an et demi pour un coût avoisinant les deux milliards de dollars.

En réponse à une question posée par i24NEWS en conférence de presse d'après match, Deni Avdija a confié : "J'étais conscient de l'excitation qui régnait dans mon pays, mais j'ai essayé de m'en détacher pour me donner à fond. J'ai développé d'excellentes relations avec les autres joueurs et j'ai essayé de profiter pleinement de l'expérience."

"L'avenir de l'équipe est très prometteur, il y a de bons jeunes et de bonnes personnes, ça a été une expérience formidable, l'une des meilleures que j'ai vécues. J'ai représenté Israël avec honneur, être sur cette scène est déjà un honneur. Merci pour votre aide et votre soutien qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Mon ambition est de continuer à participer au All-Star Game, de m'améliorer en tant que joueur, je n'ai aucune limite quant à ce que je peux accomplir et j'apprécie le chemin parcouru, c'est le plus important", a-t-il ajouté.

Ambitieux, l’ailier ne cache pas ses objectifs : continuer à progresser, revenir à ce niveau et repousser ses limites. Une soirée sans finale, certes, mais riche en symboles et en fierté pour le basket israélien.