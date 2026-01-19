CAN 2026 : le Sénégal sacré face au Maroc au terme d’une finale chaotique

La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2026 restera comme l’une des plus folles de l’histoire. Dimanche soir à Rabat, le Sénégal a remporté la deuxième CAN de son histoire en battant le Maroc 1-0 après prolongation, au terme d’une soirée aussi intense que polémique.

Dans une ambiance d’abord festive, les supporters des deux camps ont animé la capitale marocaine avant le coup d’envoi. Mais sur la pelouse, la tension a rapidement pris le dessus. Le Sénégal a dû composer avec plusieurs coups durs, entre forfaits de dernière minute et problèmes physiques, tandis que le Maroc, privé notamment d’Eliesse Ben Seghir, s’appuyait sur un Bounou décisif dans ses cages.

La rencontre, équilibrée et engagée, a basculé dans la confusion en fin de temps réglementaire. Après un but sénégalais annulé et un penalty accordé au Maroc après intervention du VAR, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse sur instruction de leur sélectionneur Pape Thiaw, provoquant un chaos inédit. Des supporters ont tenté d’envahir le terrain, un stadier a été blessé, et la sécurité a dû intervenir massivement.

Sous l’impulsion de Sadio Mané, les Lions sont finalement revenus jouer. Le penalty marocain, tiré par Brahim Diaz, a été manqué, Edouard Mendy s’interposant brillamment. Quelques minutes plus tard, Pape Gueye a inscrit le but décisif en prolongation, scellant le sacre sénégalais face à un Maroc réduit à dix.

Après la rencontre, excuses, polémiques et soupçons ont alimenté les débats, tandis que la conférence de presse sénégalaise était annulée pour raisons de sécurité. Malgré tout, le Sénégal a célébré un titre historique. Sadio Mané a annoncé qu’il s’agissait de sa dernière CAN, concluant une soirée où le football a triomphé… au milieu du tumulte.