Israël et le Maroc renforcent leur coopération sécuritaire

Cinq ans après la reprise officielle de leurs relations dans le cadre des accords d’Abraham, Israël et le Maroc franchissent une nouvelle étape majeure dans le renforcement de leur coopération sécuritaire. Cette semaine, la troisième réunion du Comité militaire conjoint israélo-marocain (Joint Military Committee – JMC) s’est tenue à Tel-Aviv et s’est conclue par la signature d’un plan d’action commun pour l’année 2026, a affirmé le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe.

La rencontre s’est déroulée sous l’égide de la direction de la planification et de la direction des relations extérieures de Tsahal, et a rassemblé de hauts responsables militaires des deux pays. Elle a donné lieu à une série de réunions professionnelles approfondies, ainsi qu’à des visites de plusieurs unités de l’armée israélienne, d’industries de défense et d’organismes sécuritaires concernés.

Le point culminant de cette visite a été un forum stratégique spécial, consacré au renforcement des capacités militaires dans une perspective de long terme et à la définition d’objectifs communs pour la coopération entre les deux armées. Les discussions ont porté sur des enjeux clés tels que la planification stratégique, l’innovation technologique, la formation et la coordination opérationnelle, dans un contexte régional marqué par de multiples défis sécuritaires.

Selon les responsables israéliens, cette visite constitue un jalon supplémentaire dans l’approfondissement d’un partenariat considéré comme central pour la stabilité et la sécurité régionales. Le Maroc est ainsi présenté comme l’un des partenaires les plus importants d’Israël dans le monde arabe, en raison de son rôle stabilisateur et de sa vision stratégique partagée.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans l’esprit des accords d’Abraham, signés en 2020, qui ont ouvert la voie à une normalisation rapide et concrète des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Cinq ans plus tard, la coopération israélo-marocaine apparaît comme l’un des exemples les plus aboutis de cette nouvelle architecture régionale, fondée sur la confiance, la sécurité et des intérêts stratégiques communs.