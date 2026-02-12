Championnats d’Europe de MMA : Israël remporte deux médailles d'or chez les jeunes

La sélection israélienne de MMA a signé une série de performances remarquables aux Championnats d’Europe organisés à Belgrade, en Serbie, confirmant la montée en puissance de la discipline dans le pays, notamment chez les jeunes.

Le moment fort de la compétition est venu de Guy Pariente, sacré champion d’Europe chez les moins de 16 ans (–62 kg). Il s’agit de la toute première médaille d’or remportée par un Israélien dans l’histoire des Championnats d’Europe de MMA, toutes catégories d’âge confondues. Auteur d’un parcours impressionnant ponctué de cinq victoires, dont trois par soumission, il s’est imposé face à certains des meilleurs combattants de sa catégorie, concluant par un succès en finale contre un adversaire irlandais de haut niveau. Moment chargé d’émotion : la médaille d’or lui a été remise par son père, Ido Pariente, président de la fédération israélienne de MMA, tandis que l’hymne national "Hatikva" retentissait pour la première fois dans l’histoire de la discipline.

Chez les moins de 18 ans, Alon Avital a également décroché l’or en –79 kg, après une journée parfaite marquée par cinq victoires nettes, toutes acquises à l’unanimité des juges. En finale, il a dominé un adversaire autrichien pour s’emparer du titre continental.

La délégation israélienne a aussi récolté plusieurs médailles d’argent et de bronze. Uriel Barak (–70 kg, U18) et Yulia Schlesinger (–57 kg, U18) ont obtenu l’argent, cette dernière après deux victoires par soumission avant de s’incliner en finale. Ori Zerbel (–74 kg, U18) est monté sur la troisième marche du podium après un parcours marqué par deux succès par soumission. Chez les moins de 16 ans, Tal Foris a ajouté une médaille de bronze en –48 kg.

Ces résultats confirment Israël comme l’une des sélections les plus en vue de la compétition, notamment dans les catégories jeunes. Ido Pariente a salué "l’avenir prometteur" du MMA israélien, estimant que ces succès démontrent la qualité de la formation nationale. De son côté, Erik Kaplan, président de l’association "Eilat", qui regroupe plusieurs sports de combat, a évoqué un moment historique pour la discipline.

La compétition se poursuit avec l’entrée en lice attendue de l’équipe senior, qui espère à son tour enrichir le palmarès israélien.