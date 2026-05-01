Congrès de la Fifa : le président de la fédération palestinienne refuse une photo avec un dirigeant israélien

Un moment de forte tension a marqué le Congrès de la FIFA à Vancouver. Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a refusé de serrer la main et de poser pour une photo avec un représentant israélien, en l’occurrence Basim Sheikh Suliman, malgré l’insistance du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Après leurs interventions respectives devant les délégués, Gianni Infantino avait invité les deux dirigeants à apparaître ensemble pour une photo symbolique. Une invitation rejetée à plusieurs reprises par Jibril Rajoub, qui a justifié son refus par le contexte politique et humanitaire actuel.

« Ce qui se passe en Palestine est horrible, la destruction de toutes les installations sportives à Gaza, les meurtres de centaines de sportifs palestiniens, des employés… Il est temps de rendre justice », a-t-il déclaré devant la presse. « La personne qui parlait au nom d’Israël ne faisait même pas attention à toutes ces souffrances (…) J’ai refusé de lui serrer la main. Comment aurais-je pu prendre une photo avec une telle personne ? », a-t-il ajouté.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les deux fédérations. La Fédération palestinienne a récemment saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), contestant la décision de la FIFA de ne pas sanctionner Israël concernant la participation de clubs situés dans des localités en Judée-Samarie.

Plusieurs experts indépendants liés au Conseil des droits de l’homme de l’ONU avaient déjà appelé la FIFA à « respecter le droit international » sur ce point, évoquant la présence de clubs dans ces territoires.

De son côté, Jibril Rajoub a exhorté l’instance mondiale du football à « appliquer ses statuts avec équité et logique », estimant que la question dépasse le cadre sportif.