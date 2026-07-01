Coup d'envoi des 22e Maccabiades à Jérusalem

La 22e édition des Maccabiades s'ouvre ce mercredi soir avec une cérémonie inaugurale organisée au stade Teddy de Jérusalem, donnant le coup d'envoi de deux semaines de compétitions réunissant des milliers d'athlètes juifs venus du monde entier. À cette occasion, de nouveaux chiffres dévoilent l'ampleur de l'investissement consenti pour l'organisation de l'événement ainsi que les retombées économiques attendues pour Israël.

Selon les données révélées par la radio publique israélienne Kan, le coût total des Maccabiades est estimé à 180 millions de shekels (53 millions d'euros). Le ministère israélien de la Culture et des Sports participe à hauteur de 63 millions de shekels, tandis que le reste du financement provient de l'organisation mondiale Maccabi, de dons recueillis à l'international et, dans une moindre mesure, de partenariats commerciaux.

La seule cérémonie d'ouverture représente un budget d'environ 15 millions de shekels.

Les organisateurs se montrent toutefois confiants quant aux bénéfices économiques générés par l'événement. Ils estiment que les Maccabiades pourraient rapporter près de 300 millions de shekels à l'économie israélienne grâce aux dépenses des participants et de leurs accompagnateurs. Selon leurs évaluations, chaque sportif étranger devrait dépenser entre 5 000 et 10 000 dollars pour les billets d'avion, l'hébergement, les repas, les transports et les différentes activités organisées durant les Jeux.

Prévue initialement à l'été 2025, ces 22e Maccabiades avaient été reportées d'un an en raison de la guerre contre l'Iran. Ce report aurait engendré un coût supplémentaire estimé à environ 20 millions de shekels pour les organisateurs. La compétition espère désormais tourner la page de cette période d'incertitude et contribuer au dynamisme touristique et économique du pays au cours des prochaines semaines.