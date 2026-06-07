Coupe du Monde 2026 : calendrier, affiches majeures et dates clés du tournoi

La Coupe du Monde 2026 s'annonce comme la plus grande de l'histoire. Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, elle réunira pour la première fois 48 sélections nationales. Au total, 104 rencontres seront disputées sur une période de 37 jours.

Le coup d'envoi sera donné le 11 juin au stade Azteca de Mexico, tandis que la finale se déroulera le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Les principales affiches de la phase de groupes :

Jeudi 11 juin

Groupe A : Mexique – Afrique du Sud (22h00)

Samedi 13 juin

Groupe C : Brésil – Maroc (01h00)

Dimanche 14 juin

Groupe E : Allemagne – Curaçao (20h00)

Groupe F : Pays-Bas – Japon (23h00)

Lundi 15 juin

Groupe H : Espagne – Cap-Vert (19h00)

Mardi 16 juin

Groupe N : France – Sénégal (22h00)

Mercredi 17 juin

Groupe I : Argentine – Algérie (04h00)

Groupe J : Portugal – République démocratique du Congo (20h00)

Groupe L : Angleterre – Croatie (23h00)

Vendredi 19 juin

Groupe D : États-Unis – Australie (22h00)

Samedi 20 juin

Groupe A : Pays-Bas – Suède (20h00)

Groupe E : Allemagne – Côte d'Ivoire (23h00)

Dimanche 21 juin

Groupe H : Espagne – Arabie saoudite (19h00)

Lundi 22 juin

Groupe I : Argentine – Autriche (20h00)

Groupe N : France – Irak (00h00)

Mardi 23 juin

Groupe J : Portugal – Ouzbékistan (20h00)

Groupe L : Angleterre – Ghana (23h00)

Jeudi 25 juin

Groupe E : Équateur – Allemagne (23h00)

Vendredi 26 juin

Groupe N : Norvège – France (22h00)

Samedi 27 juin

Groupe H : Uruguay – Espagne (03h00)

Groupe L : Panama – Angleterre (00h00)

À l'issue de la phase de groupes, la compétition entrera dans sa phase à élimination directe :

Seizièmes de finale : du 28 juin au 3 juillet

Huitièmes de finale : du 4 au 7 juillet

Quarts de finale : du 9 au 12 juillet

Demi-finales : les 14 et 15 juillet

Match pour la troisième place : le 18 juillet à Miami

Finale : le 19 juillet au MetLife Stadium (New Jersey)

Avec des affiches très attendues impliquant l'Argentine de Lionel Messi, la France de Kylian Mbappé ou encore le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'édition 2026 promet un spectacle inédit à l'échelle mondiale.