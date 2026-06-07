Coupe du Monde 2026 : calendrier, affiches majeures et dates clés du tournoi
Du Mexique au New Jersey, la Coupe du Monde 2026 réunira 48 équipes pour 104 matchs en 37 jours. Voici les rendez-vous incontournables du tournoi.
La Coupe du Monde 2026 s'annonce comme la plus grande de l'histoire. Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, elle réunira pour la première fois 48 sélections nationales. Au total, 104 rencontres seront disputées sur une période de 37 jours.
Le coup d'envoi sera donné le 11 juin au stade Azteca de Mexico, tandis que la finale se déroulera le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le New Jersey.
Les principales affiches de la phase de groupes :
Jeudi 11 juin
Groupe A : Mexique – Afrique du Sud (22h00)
Samedi 13 juin
Groupe C : Brésil – Maroc (01h00)
Dimanche 14 juin
Groupe E : Allemagne – Curaçao (20h00)
Groupe F : Pays-Bas – Japon (23h00)
Lundi 15 juin
Groupe H : Espagne – Cap-Vert (19h00)
Mardi 16 juin
Groupe N : France – Sénégal (22h00)
Mercredi 17 juin
Groupe I : Argentine – Algérie (04h00)
Groupe J : Portugal – République démocratique du Congo (20h00)
Groupe L : Angleterre – Croatie (23h00)
Vendredi 19 juin
Groupe D : États-Unis – Australie (22h00)
Samedi 20 juin
Groupe A : Pays-Bas – Suède (20h00)
Groupe E : Allemagne – Côte d'Ivoire (23h00)
Dimanche 21 juin
Groupe H : Espagne – Arabie saoudite (19h00)
Lundi 22 juin
Groupe I : Argentine – Autriche (20h00)
Groupe N : France – Irak (00h00)
Mardi 23 juin
Groupe J : Portugal – Ouzbékistan (20h00)
Groupe L : Angleterre – Ghana (23h00)
Jeudi 25 juin
Groupe E : Équateur – Allemagne (23h00)
Vendredi 26 juin
Groupe N : Norvège – France (22h00)
Samedi 27 juin
Groupe H : Uruguay – Espagne (03h00)
Groupe L : Panama – Angleterre (00h00)
À l'issue de la phase de groupes, la compétition entrera dans sa phase à élimination directe :
Seizièmes de finale : du 28 juin au 3 juillet
Huitièmes de finale : du 4 au 7 juillet
Quarts de finale : du 9 au 12 juillet
Demi-finales : les 14 et 15 juillet
Match pour la troisième place : le 18 juillet à Miami
Finale : le 19 juillet au MetLife Stadium (New Jersey)
Avec des affiches très attendues impliquant l'Argentine de Lionel Messi, la France de Kylian Mbappé ou encore le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'édition 2026 promet un spectacle inédit à l'échelle mondiale.