Daniel Peretz s’engage définitivement avec Southampton pour quatre saisons

Le gardien de la sélection israélienne, Daniel Peretz, poursuivra sa carrière en Angleterre. Le club de Southampton FC a annoncé vendredi la signature du portier israélien pour une durée de quatre ans.

Âgé de 25 ans et bientôt 26 ans, Peretz avait rejoint Southampton en prêt en janvier dernier en provenance du FC Bayern Munich. Ses performances lors de la seconde moitié de saison ont convaincu le club anglais de miser durablement sur lui, tandis que le joueur a choisi de tourner la page de son aventure allemande.

Avant son arrivée en Angleterre, Daniel Peretz avait passé deux ans et demi entre le Bayern Munich et Hamburger SV. Malgré son potentiel reconnu, il avait bénéficié d’un temps de jeu limité au sein de ces formations.

Southampton a frôlé cette saison un retour en Premier League, l’élite du football anglais. Toutefois, le club a vu ses ambitions compromises par une affaire d’espionnage impliquant des membres de son staff technique, qui l’a privé de la possibilité de disputer le match décisif pour la montée.

Avec ce transfert définitif, Daniel Peretz espère désormais s’imposer comme titulaire et poursuivre sa progression dans un championnat réputé pour son intensité et son niveau de compétition élevé.