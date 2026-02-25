De Netanya à la Ligue des champions : l’incroyable ascension de Nikita Haïkin

C’est l’une des plus belles histoires du football européen cette saison. Le modeste club norvégien de Bodø/Glimt a créé la sensation en éliminant mardi l’Inter Milan, vice-championne d’Europe, lors des barrages pour atteindre pour la première fois les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans les cages : Nikita Haïkin, né à Netanya en 1995.

Fils d’un homme d’affaires israélien, Haïkin quitte Israël à l’âge de deux ans pour Moscou, avant de poursuivre sa formation en Angleterre, notamment à l’académie de Chelsea. Son parcours est loin d’être linéaire : passages en Espagne et en Russie, puis tentative en Israël. Mais ni le Bnei Yehuda ni l’Hapoël Kfar Saba ne lui offrent la stabilité espérée. À Kfar Saba, il perd sa place et est libéré à l’été 2018.

C’est en Norvège, à Bodø/Glimt, qu’il relance sa carrière. Arrivé presque par défaut après plusieurs mois sans club, il connaît des débuts irréguliers, quitte brièvement l’équipe pour Bristol City en Angleterre, puis revient. La suite ressemble à un conte de fées.

La saison passée, Bodø/Glimt atteint les demi-finales de la Ligue Europa, une première pour un club norvégien, grâce notamment aux exploits de son gardien lors d’une séance de tirs au but décisive face à la Lazio. Cette année, après un nouveau titre national et une qualification européenne, le club a poursuivi son rêve en sortant l’Inter, avec Haïkin en dernier rempart.

Aujourd’hui titulaire indiscutable, le gardien envisage l’avenir international. Bien qu’il ait joué chez les jeunes avec la Russie, il pourrait représenter un autre pays et a exprimé son souhait d’obtenir la nationalité norvégienne, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026. Une trajectoire exceptionnelle qui laisse planer une question : Israël a-t-il laissé filer un grand talent ?