Un moment de solidarité inattendu s'est produit lors du match entre Israël et l'Italie lundi soir. Pendant que se jouait .........8l'hymne national israélien, la "Hatikvah", une partie importante du public italien s'est levée et a applaudi, en réponse à des sifflets entendus dans les tribunes. Le geste le plus remarquable est venu de trois joueurs de l'équipe italienne : Federico Dimarco, Giacomo Raspadori et Matteo Retegui, qui ont été filmés en train d'applaudir pendant l'hymne israélien. Cette scène a été capturée et largement partagée sur les réseaux sociaux.

"Israël traverse une année très difficile, recevant de temps en temps un soutien touchant à travers le monde, et ce soir (lundi) est arrivé un de ces moments", a commenté un journaliste sportif local. Les applaudissements du public et des joueurs italiens sont intervenus en réaction directe aux sifflets de désapprobation entendus dans certaines parties du stade.

Avant le match, une manifestation anti-israélienne avait été organisée à Udine, où se tenait la rencontre, mais elle n'a pas eu l'ampleur escomptée. Malgré l'implication annoncée de 43 organisations, seulement 400 personnes environ se sont rassemblées sur la Piazza Repubblica, dont 250 manifestants actifs.

Le rassemblement, composé principalement de communistes italiens et d'une minorité de musulmans, n'a pas suscité l'enthousiasme espéré. Un observateur a noté : "Le public n'était pas très enthousiaste lorsque quelqu'un a diffusé des chants d'indépendance palestinienne sur des haut-parleurs."

