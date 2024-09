JO Paralympiques/Aviron: Moran Samuel remporte l'or pour Israël, Milfelder et Schaehin-Barad décrochent le bronze

Quatrième médaille pour Israël aux Jeux Paralympiques. Moran Samuel a remporté aujourd'hui (dimanche) la médaille d'or après avoir gagné la course de 2 000 mètres d'aviron.

Il s'agit de la troisième médaille paralympique consécutive pour la rameuse israélienne de 42 ans, après les deux qu'elle a remportées aux Jeux de Tokyo (argent) et au Brésil (bronze à Rio).

Samuel a franchi la ligne d'arrivée après s'être qualifié en tête vendredi dernier, établissant un nouveau record de la compétition avec un temps de 9 minutes et 58,02 secondes. Aujourd'hui, Samuel a de nouveau impressionné en arrêtant le chronomètre à 10 minutes et 25,40 secondes, devançant le deuxième de huit secondes.

Plus tard dans la journée, le duo d'aviron israélien composé de Shahar Milfelder et Salah Shahin a fait ses débuts aux Jeux en décrochant la médaille de bronze. Ils ont terminé à la troisième place avec un temps de 8 minutes et 31,85 secondes.