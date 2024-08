Double coup d'éclat olympique aux JO de Paris : Israël brille en voile avec un or surprise et un argent historique

Dans une journée historique pour le sport israélien, les Jeux Olympiques de Paris ont vu deux athlètes de voile monter sur le podium, offrant à leur pays des moments de gloire inoubliables. Tom Reuveni, 24 ans, a créé la sensation en remportant la médaille d'or dans l'épreuve masculine de planche à voile. Cette victoire fait de lui le quatrième champion olympique de l'histoire d'Israël, et le premier à décrocher l'or à Paris. Ce triomphe est d'autant plus remarquable que Reuveni n'avait jamais remporté de médaille aux championnats du monde ou d'Europe seniors auparavant. Son succès, totalement inattendu, a pris tout le monde de court et a suscité une vague d'enthousiasme dans le pays.

Quelques instants avant cet exploit, Sharon Kantor avait déjà fait vibrer les supporters israéliens en décrochant la médaille d'argent dans l'épreuve féminine. Contrairement à Reuveni, Kantor était considérée comme une prétendante sérieuse au podium avant les Jeux, et elle a confirmé les attentes placées en elle avec brio.

AP Photo/Carolyn Kaster

Ces deux médailles viennent s'ajouter à une moisson déjà impressionnante pour Israël à Paris, avec deux ou trois médailles d'argent et une de bronze déjà remportées. Cette performance exceptionnelle en voile confirme la montée en puissance d'Israël dans cette discipline olympique. La réussite de Reuveni et Kantor témoigne de la qualité du programme de développement sportif israélien, capable de produire à la fois des talents attendus et des surprises de taille. Leur succès inspirera sans doute une nouvelle génération d'athlètes israéliens et renforcera la position du pays sur la scène sportive internationale. Alors que les Jeux se poursuivent, Israël peut déjà célébrer ces moments de gloire, qui resteront gravés dans l'histoire olympique du pays.