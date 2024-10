Rafael Nadal, légende du tennis, annonce sa retraite à 38 ans

Rafael Nadal, icône espagnole du tennis, a annoncé aujourd'hui sa retraite à l'âge de 38 ans. Cette décision survient après une période difficile où le "Roi de la terre battue" peinait à retrouver son niveau habituel, et a subis des éliminations précoces dans plusieurs tournois.

L'année dernière, pour ses 37 ans, Nadal avait subi une opération complexe des muscles de la cuisse et de la hanche, le contraignant à une absence de cinq mois. Son retour sur les courts en 2024 marquait sa dernière saison professionnelle. Dans son message d'adieu, il a remercié ses fans dans plusieurs langues, y compris en hébreu.

Surnommé le "Roi de la terre battue" pour sa domination quasi-totale sur cette surface et ses nombreux triomphes à Roland-Garros, Nadal a partagé une vidéo émouvante sur son compte X (anciennement Twitter).

Visiblement ému, il a déclaré : "Je voulais vous annoncer que je me retire du tennis professionnel". Il a ajouté, sur fond d'images retraçant les moments forts de sa carrière : "C'est évidemment une décision difficile, mais il n'est un secret pour personne que j'ai rencontré des difficultés récemment ". Le "Taureau de Majorque" est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, voire le meilleur pour certains. Sa carrière est jalonnée de nombreux records. Il a remporté 22 titres du Grand Chelem, le plaçant juste derrière le Serbe Novak Djokovic (24). Nadal a occupé la première place mondiale pendant 209 semaines non consécutives, ce qui le classe sixième de tous les temps.

Nadal est également célèbre pour sa rivalité avec le Suisse Roger Federer. Leurs affrontements au sommet du tennis mondial sont considérés par beaucoup comme l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport, souvent qualifiée de "Super Clásico" du tennis. Pendant 237 semaines consécutives à partir de février 2004, Federer a occupé la première place mondiale ATP. Nadal, de six ans son cadet, a accumulé 22 titres du Grand Chelem et occupé la deuxième place mondiale pendant 160 semaines consécutives à partir de juillet 2005, talonnant le Suisse jusqu'à le dépasser en août 2008. Cette même année, le jeune Nadal a battu Federer en finale de Wimbledon, dans ce que certains considèrent comme "le plus grand match de tennis de tous les temps".