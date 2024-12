Football : la présidente de la fédération norvégienne demande une enquête sur Israël avant un match de qualification pour la Coupe du monde

La présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, a demandé à la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, d'enquêter sur Israël pour violations humanitaires avant le match de qualification entre la Norvège et Israël qui se déroulera le 25 mars 2025 sur terrain neutre.

La Fédération palestinienne de football a salué la "position de principe" de Klaveness, qui "demande à la FIFA d'enquêter sur les violations commises par Israël avant le match de qualification pour la Coupe du monde". Dans une déclaration publiée sur son site Internet, la Fédération palestinienne a exprimé "sa pleine appréciation de la reconnaissance par la Norvège des violations en cours contre les civils et les athlètes palestiniens" et a salué les remarques de Klaveness comme faisant écho "aux sentiments de millions de personnes à travers le monde qui pensent que la FIFA et la communauté internationale du football ne peuvent rester silencieuses alors que de graves violations des droits de l'homme persistent".

AP Photo/Jeremias Gonzalez

À la suite de l'annonce des prochains matchs de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2026, qui verront s'affronter Israël et la Norvège tombés dans le même groupe, Lise Klaveness, a déclaré qu'il était "difficile" de voir son pays affronter Israël." "Le tirage au sort est difficile pour nous, au-delà de l'aspect purement sportif. Aucun d'entre nous ne peut rester indifférent aux attaques disproportionnées qu'Israël a infligées à la population civile de Gaza au fil du temps", a-t-elle déclaré.

"Israël fait toujours partie des compétitions de l'UEFA. Nous devons nous en occuper. Nous suivons la situation de près avec la FIFA, l'UEFA et les autorités norvégiennes". Elle a ajouté que la Fédération norvégienne plaidait pour que la FIFA prenne des sanctions à l'encontre d'Israël et qu'elle s'impliquait activement pour qu'Israël soit suspendu des compétitions sportives internationales. Ses déclarations sont conformes à la position de son gouvernement, a-t-elle rappelé, qui a appelé à des sanctions internationales contre Israël et a imposé des sanctions aux habitants des implantations israéliennes de Judée-Samarie.

Bien qu'un certain nombre de médias internationaux aient annoncé que l'équipe nationale norvégienne boycotterait les matches contre l'équipe israélienne, aucune déclaration n'a été faite en ce sens et le sort des matches n'est pas encore connu. En mai, la Norvège est devenue l'un des trois pays européens, avec l'Irlande et l'Espagne, à reconnaître officiellement l'État palestinien.