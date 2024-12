Football : La présidente de la Fédération norvégienne s'oppose aux matchs contre Israël

La présidente de la Fédération norvégienne de football et ancienne joueuse, Lise Klaveness, a publié hier soir une déclaration controversée après le tirage au sort qui a placé la Norvège et Israël dans le même groupe des qualifications pour la Coupe du monde.

"La Fédération norvégienne de football se tient aux côtés du gouvernement norvégien dans sa demande d'arrêt immédiat des attaques disproportionnées contre les civils innocents à Gaza", a-t-elle déclaré dans son communiqué.

"Le tirage est difficile pour nous, au-delà de l'aspect purement sportif. Aucun d'entre nous ne peut rester indifférent aux attaques disproportionnées qu'Israël a infligées à la population civile de Gaza sur une longue période", a poursuivi la présidente.

Klaveness a également indiqué que la Norvège participe activement aux appels à des sanctions contre Israël sur la scène internationale : "Israël fait toujours partie des compétitions de l'UEFA. Nous devons faire face à cela. Nous suivons de près la situation avec la FIFA, l'UEFA et les autorités norvégiennes."

La dirigeante a souligné la proximité de son pays avec le football palestinien : "Nous sommes aussi plus proches de la région et de la Fédération palestinienne de football que la plupart des autres fédérations européennes, car nous y travaillons sur le terrain depuis plus de 10 ans, avec des entraîneurs qui créent des activités footballistiques pour les enfants dans les écoles et les camps de réfugiés."

Les équipes d'Israël et de Norvège doivent se rencontrer les 25 mars et 11 octobre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Le premier match en mars est un match à domicile pour Israël, et la fédération israélienne travaille pour ramener les matchs dans le pays d'ici là, afin d'éviter de jouer sur terrain neutre comme c'est le cas depuis le début de la guerre.

Les Norvégiens, par ailleurs, protestent également contre le choix de l'Arabie Saoudite comme pays hôte de la Coupe du monde 2036, comme ils l'avaient fait pour le Qatar, concernant les questions de droits humains.