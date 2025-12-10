Football : une licorne israélienne valorisée 5 milliards de dollars fait son entrée en Premier League

L'entreprise israélienne de high-tech HiBob, qui développe une plateforme de gestion des ressources humaines, a signé mercredi un accord de sponsoring principal avec le club de football londonien du Fulham FC.

Dans le cadre de cet accord, HiBob parrainera à la fois l'équipe masculine, qui évolue en Premier League, et l'équipe féminine du club. Cette association marque une étape importante pour la société israélienne dans sa stratégie de visibilité internationale.

HiBob, qui célèbre cette année son dixième anniversaire, a développé la plateforme "Bob" dédiée à la gestion des employés. L'entreprise fournit ses services à environ 5 700 clients à travers le monde et s'est imposée comme un acteur majeur du secteur des ressources humaines numériques.

Valorisée à quelque 5 milliards de dollars, la société a atteint le statut convoité de "licorne" dans l'écosystème des start-ups. Elle emploie actuellement environ 1 500 personnes dans le monde, dont 270 au Royaume-Uni, où elle a d'ailleurs été distinguée cette année comme "meilleur lieu de travail".

Ronnie Zahavi, PDG et cofondateur de HiBob, s'est exprimé sur ce partenariat : "Je suis fier du partenariat de HiBob avec Fulham. Il ne s'agit pas seulement d'image de marque, mais cela reflète la confiance, une ambition commune et la conviction que l'investissement dans les personnes génère de la performance, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est une étape dont je suis très fier, et nous sommes enthousiastes pour le voyage qui nous attend".

Ce rapprochement entre une entreprise technologique israélienne et un club historique du football anglais illustre la volonté de HiBob de renforcer sa présence sur le marché britannique et européen, tout en capitalisant sur la visibilité offerte par le football professionnel.