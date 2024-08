Israël clôture les Jeux de Paris 2024 avec un record de médailles

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont achevés en beauté pour la délégation israélienne, marquant la fin d'une performance historique pour le pays. Lors de la cérémonie de clôture au Stade de France à Saint-Denis, les athlètes israéliens ont défilé avec fierté, couronnant deux semaines de compétitions exceptionnelles.

L'honneur de porter le drapeau israélien a été confié à deux champions emblématiques de cette édition : Tom Reuveny, médaillé d'or en planche à voile masculine, et Romi Paritzki, capitaine de l'équipe de gymnastique rythmique qui a décroché l'argent dans la finale par équipes la veille. Leur présence en tête du cortège symbolise parfaitement le succès retentissant d'Israël lors de ces Jeux.

Avec un total de sept médailles remportées, Israël a établi un nouveau record national, réalisant sa meilleure performance olympique de tous les temps. Cette moisson exceptionnelle témoigne des progrès remarquables accomplis par les athlètes israéliens sur la scène sportive internationale. Bien que la majorité des athlètes soit déjà rentrée au pays, Reuveny, Paritzki et le reste de la délégation, dont Yael Arad, présidente du Comité Olympique d'Israël, sont attendus à Tel-Aviv demain après-midi. Leur retour promet d'être célébré avec enthousiasme par une nation fière de ses champions. Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront gravés dans l'histoire du sport israélien, non seulement pour les médailles remportées, mais aussi pour l'esprit de détermination et d'excellence dont ont fait preuve les athlètes. Alors que le rideau tombe sur cette édition, Israël peut déjà se tourner vers l'avenir avec optimisme, fort de cette performance qui ouvre de nouvelles perspectives pour le sport national.