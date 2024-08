JO Paris 2024 : La gymnaste israélienne Daria Atamanov se hisse en finale

Daria Atamanov, jeune prodige de 18 ans de la gymnastique rythmique israélienne, a brillamment décroché sa place pour la finale du concours général individuel féminin aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Lors des qualifications, Atamanov s'est classée à une impressionnante 7e place avec un score combiné de 130,450 points. Sa performance, répartie sur quatre agrès (ballon, cerceau, ruban et massues), a été particulièrement remarquée. Pour son exercice au ruban, elle a choisi d'évoluer sur "Shir Lemaalot" de Gad Elbaz, apportant une touche culturelle israélienne à sa prestation. "Mes émotions ont été intenses toute la journée," a confié Atamanov à la chaîne sportive israélienne Sports5. "J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque routine." La finale, prévue vendredi, verra les scores remis à zéro, offrant une chance égale à toutes les concurrentes. Atamanov, focalisée sur cette échéance cruciale, a exprimé son ambition : "Je me concentre sur demain et j'espère faire bien mieux qu'aujourd'hui."

Cette qualification marque une étape importante pour la gymnastique israélienne aux Jeux Olympiques, Atamanov portant les espoirs de son pays dans cette discipline exigeante.