Judo : le champion du monde israélien Sagi Muki annonce sa retraite à 33 ans

Le judoka israélien Sagi Muki, médaillé olympique et champion du monde, a annoncé lundi qu’il mettait un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 33 ans. Ému, il a officialisé sa décision lors d’une conférence de presse à Netanya, tournant ainsi la page d’un parcours marqué par des succès majeurs sur la scène internationale.

"Le judo n’a jamais été seulement un sport pour moi, c’était toute ma vie", a-t-il confié. "Je ne prends pas ma retraite parce que je ne peux plus continuer, mais parce que je sais ce qu’il faut pour être champion du monde. Si je ne suis pas prêt à y consacrer toute ma vie, je ne veux pas remonter sur le tatami." Ces dernières années, a-t-il expliqué, sa vie personnelle a évolué : marié et père de famille, il ne souhaite plus sacrifier certains moments essentiels.

Figure emblématique du judo israélien, Sagi Muki a représenté Israël aux Jeux olympiques de Rio en 2016 puis à Tokyo en 2020, où il a contribué à la médaille de bronze historique remportée par l’équipe mixte. Son palmarès comprend notamment un titre de champion du monde décroché à Tokyo en 2019, deux médailles d’or aux Championnats d’Europe (2015 et 2018) ainsi qu’une médaille de bronze européenne en 2021. Il a également brillé sur les circuits internationaux du Grand Slam et du Grand Prix, et remporté une médaille de bronze mondiale par équipes en 2022 à Tachkent.

Au-delà des tatamis, Muki a aussi marqué les esprits par son amitié inattendue avec le judoka iranien Saeid Mollaei. Ce dernier avait été contraint par les autorités de Téhéran de déclarer forfait pour éviter d’affronter l’Israélien, avant de faire défection et d’afficher publiquement son respect pour Muki, allant jusqu’à se rendre en Israël.

Dans un communiqué, le Comité olympique israélien a salué un athlète qui a offert "d’innombrables moments de fierté et d’émotion" au pays. "Il a toujours combattu avec le cœur sur le tatami et le drapeau sur la poitrine", souligne l’instance.