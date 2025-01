L'Australie renonce à accueillir un tournoi de hockey sur glace avec Israël, citant des raisons de sécurité

La fédération australienne de hockey sur glace (IHA) a annoncé son retrait de l'organisation d'un championnat du monde masculin de division inférieure qui devait inclure l'équipe nationale d'Israël, invoquant des préoccupations sécuritaires. Selon l'Associated Press, dans un courriel adressé à la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), l'IHA a explicitement mentionné que la présence d'Israël était à l'origine de cette décision. "La décision a été principalement prise pour assurer la sécurité des athlètes, des bénévoles, des spectateurs et des autres participants", a déclaré l'IHA, précisant avoir consulté la police et les responsables des sites avant de prendre sa décision. "L'IHA n'est pas en position de commenter les questions mondiales en dehors du sport et ne souhaitait pas qu'un email interne soit largement partagé."

Le tournoi de Division II Groupe A, qui devait se dérouler à Melbourne du 27 avril au 3 mai, devait réunir l'Australie, Israël, la Belgique, les Pays-Bas, la Serbie et les Émirats arabes unis. L'IIHF devrait désormais trouver un nouveau pays hôte.

Cette décision intervient dans un contexte de recrudescence des incidents antisémites en Australie depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Début décembre, la synagogue Adass Israel de Melbourne a été la cible d'un attentat à la bombe incendiaire, traité comme un acte terroriste.

Alex Ryvchin, codirecteur général du Conseil exécutif des Juifs australiens, a vivement critiqué cette décision : "Le sport a longtemps été un domaine où les éléments anti-israéliens de la société tentent de créer un fossé entre les Israéliens et le reste du monde", a-t-il déclaré à Sky News Australia. "Ce qui est surprenant, c'est que les décideurs aient choisi de céder à cet extrémisme."