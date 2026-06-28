L’Iran éliminé du Mondial

L’équipe d’Iran a été éliminée de la Coupe du monde dimanche, échouant de justesse à se qualifier pour les seizièmes de finale dans un tournoi marqué par de fortes tensions politiques et diplomatiques.

Les Iraniens terminent troisièmes du groupe G avec trois points, après trois matchs nuls contre la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte. Leur qualification s’est envolée dans les dernières secondes du match entre l’Autriche et l’Algérie. Alors que l’Algérie menait 3-2 dans le temps additionnel, un but autrichien inscrit sur la toute dernière action a scellé un match nul (3-3), éliminant l’Iran pour une seule place au classement des meilleurs troisièmes.

Au-delà du terrain, la sélection iranienne a dû composer avec de nombreuses difficultés durant le tournoi. Son sélectionneur, Amir Ghalenoei, a dénoncé les restrictions de déplacement, les refus de visas visant certains membres de l’encadrement ainsi que l’obligation de quitter rapidement les États-Unis après chaque rencontre. Les autorités américaines ont répondu que ces conditions étaient connues avant le début de la compétition.

Le contexte géopolitique a également pesé sur le parcours de la sélection. La Coupe du monde s’est déroulée alors que Téhéran et Washington négocient un accord destiné à mettre un terme au conflit qui les oppose depuis le début de l’année. Des manifestations d’opposants au régime iranien ont par ailleurs eu lieu devant plusieurs stades américains.

À l’issue de la compétition, Amir Ghalenoei a vivement critiqué l’organisation du tournoi : « Nous avons été très, très mal traités. J’espère que le monde prendra conscience de ces problèmes. » Il a salué la résilience de ses joueurs, estimant que leur parcours « devrait entrer dans l’histoire » malgré leur élimination.