La Coupe du monde sous menace de drones

Les autorités américaines renforcent considérablement la sécurité autour du Mondial 2026. Andrew Giuliani, responsable de la cellule de crise de la Maison Blanche pour le tournoi, a annoncé que des systèmes de neutralisation de drones seront déployés lors des 78 rencontres disputées aux États-Unis.

Dans un entretien accordé à ABC News, Andrew Giuliani a expliqué que cette mesure répond à une menace jugée de plus en plus sérieuse. Selon lui, chaque stade accueillant des matchs sera protégé par des technologies capables de détecter et d'intercepter des drones susceptibles d'être utilisés à des fins malveillantes.

Parallèlement, le FBI a annoncé avoir saisi des dizaines de drones à proximité des stades de Miami et d'Atlanta, où plusieurs rencontres doivent se dérouler dans les prochaines semaines. Les autorités n'ont pas précisé si ces appareils étaient liés à un projet d'attaque, mais affirment que les contrôles ont été renforcés autour des infrastructures sportives.

Ces annonces interviennent quelques jours après la révélation d'un projet d'attentat visant la Maison Blanche. Selon le FBI et les services secrets américains, une cellule composée d'au moins 23 personnes préparait une attaque complexe contre l'événement « UFC Freedom 250 », organisé dans l'enceinte de la présidence à l'occasion de l'anniversaire de Donald Trump.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les assaillants prévoyaient notamment d'utiliser des drones chargés d'explosifs pour frapper des bâtiments situés à proximité de la Maison Blanche afin de provoquer un mouvement de panique et une évacuation massive des participants. Cinq suspects ont été arrêtés, tandis que les investigations se poursuivent.

Les autorités américaines estiment que la menace représentée par les drones constitue désormais l'un des principaux défis sécuritaires de la Coupe du monde, qui accueillera des millions de spectateurs dans plusieurs villes américaines.