La délégation olympique israélienne s'est envolée pour les Jeux de Paris

La plus grande partie de la délégation olympique israélienne est partie lundi après-midi pour Paris, en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux de 2024 prévue vendredi. "Nous nous sentons comme des émissaires de l'État d'Israël. Nos athlètes sont ici pour réaliser leurs rêves, mais il y a une dimension supplémentaire, celle d'une mission nationale", a déclaré Yael Arad, présidente du Comité olympique d'Israël, lors d'une conférence de presse à l'aéroport Ben Gourion avant le départ.

Arad a souligné que la délégation espère revenir en Israël avec des médailles, "mais notre première victoire est d'être ici, de ne pas avoir abandonné, et d'avoir participé à des centaines de compétitions depuis le 7 octobre... Ce qui nous guide, c'est le drapeau d'Israël."

La délégation israélienne part avec une présence sécuritaire renforcée en raison des tensions et des menaces entourant la participation d'Israël aux Jeux olympiques de 2024, dans le contexte de la guerre en cours contre le Hamas à Gaza. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a affirmé que "la délégation israélienne est la bienvenue en France" et a qualifié les remarques de Thomas Portes d'"irresponsables et dangereuses".

Israël envoie 88 athlètes à Paris pour concourir dans 15 disciplines, avec l'espoir de remporter quatre ou cinq médailles. La cérémonie d'ouverture le long de la Seine vendredi soir verra Israël représenté par les porte-drapeaux Andi Murez (natation) et Peter Paltchick (judo), tous deux nouveaux immigrants.