La Fédération internationale de gymnastique "prend note" de l’exclusion d’Israël des Mondiaux en Indonésie

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) a réagi ce vendredi à la décision du gouvernement indonésien de refuser les visas aux athlètes israéliens inscrits aux 53ᵉ championnats du monde de gymnastique artistique, prévus à Jakarta du 19 au 25 octobre.

Dans un communiqué officiel, la FIG indique « prendre note de la décision du gouvernement indonésien » et reconnaître « les défis auxquels le pays hôte a été confronté dans l’organisation de cet événement ». L’instance internationale, sans condamner la décision, exprime néanmoins son souhait de voir « un environnement se créer au plus vite où les athlètes du monde entier pourront pratiquer leur sport en toute sécurité et sérénité ».

Cette exclusion a suscité de nombreuses réactions dans le monde sportif et diplomatique. Israël devait participer avec une délégation de six gymnastes, dont le champion olympique et mondial Artem Dolgopyat. Leur absence, due au refus de visa, marque une nouvelle étape dans la politisation du sport autour du conflit israélo-palestinien. L’Indonésie, pays à majorité musulmane, avait déjà fait face à de vives pressions internes et à des manifestations contre la venue des athlètes israéliens. La FIG espère désormais que les principes universels du sport prévaudront à l’avenir, rappelant que la compétition devait être « un symbole d’unité et non de division ».