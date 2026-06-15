La FIFA pousse pour un match Israël-Palestine à l’ouverture d’un tournoi mondial U15

La FIFA tente d’organiser un match entre Israël et la Palestine pour ouvrir son tout premier tournoi mondial U15, prévu en septembre aux États-Unis, selon des informations du média sportif The Athletic.

Cette compétition, inédite, doit réunir les 211 fédérations membres de la FIFA, y compris la Russie, suspendue de nombreuses compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Selon le média britannique, le président de la FIFA, Gianni Infantino, espère faire de cette rencontre un symbole de dialogue et de coexistence.

Lors d’une conférence organisée le mois dernier, il a tenté de faire monter sur scène ensemble des représentants israéliens et palestiniens afin d’afficher un message d’unité autour du football.

L’initiative a toutefois rencontré des difficultés. Jibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne de football, aurait refusé de participer à la photo et répondu à Infantino : « Nous souffrons. »

Face à l’assemblée, le patron de la FIFA a ensuite plaidé en faveur du tournoi.

« Nous avons un magnifique tournoi U15 qui approche. Nous allons inviter les enfants des 211 pays du monde. Faisons-le pour eux. Travaillons ensemble », a-t-il déclaré.

La Fédération israélienne de football a réaffirmé son soutien à l’utilisation du sport comme vecteur de rapprochement.

Un porte-parole de l’organisation a indiqué que son président, Moshe Zuares, restait fidèle à ses déclarations répétées devant le congrès de la FIFA.

« Nous sommes plus prêts que jamais à utiliser le football comme un outil de normalisation et de paix », a-t-il déclaré.

« Notre main est toujours tendue vers un avenir meilleur pour tous. Nous espérons trouver un partenaire courageux de l’autre côté. »

À ce stade, la FIFA n’a pas confirmé officiellement l’affiche du match d’ouverture, mais continue de travailler à la concrétisation de ce projet hautement symbolique.