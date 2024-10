La FIFA reporte à nouveau sa réponse à la demande palestinienne de suspendre Israël du football mondial

La FIFA s'est abstenue de suspendre la fédération israélienne de football jeudi, mais a demandé une enquête disciplinaire sur une possible discrimination alléguée par les responsables du football palestinien.

Un panel senior de la FIFA supervisant la gouvernance enquêtera séparément sur "la participation aux compétitions israéliennes d'équipes de football israéliennes prétendument basées sur le territoire de la Palestine", a déclaré l'instance dirigeante du football après une réunion de son Conseil dirigeant.

PIERRE ANDRIEU / AFP

La fédération palestinienne de football demande constamment à la FIFA depuis plus d'une décennie de prendre des mesures contre l'organisme de football israélien pour avoir incorporé des équipes des implantations de Cisjordanie dans ses ligues. Les Palestiniens ont également récemment accusé l'Association israélienne de football (IFA) de ce qu'ils appellent une complicité dans les violations du droit international par le gouvernement israélien et de discrimination envers les joueurs arabes.

La demande au congrès de la FIFA en mai citait également les "violations du droit international" à Gaza pendant le conflit Israël-Hamas et dirigeait l'organisme de football vers ses engagements statutaires sur les droits de l'homme et contre la discrimination.

AP Photo/Jeremias Gonzalez

La FIFA a retardé sa décision en mai jusqu'après un examen juridique prévu en juillet, puis a repoussé la question deux fois de plus jusqu'à la réunion de jeudi. "Le Conseil de la FIFA a fait preuve de diligence raisonnable sur cette question très sensible et, sur la base d'une évaluation approfondie, nous avons suivi les conseils des experts indépendants", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino dans un communiqué. "La violence en cours dans la région confirme que, par-dessus toutes considérations... nous avons besoin de paix. Alors que nous restons extrêmement choqués par ce qui se passe, et que nos pensées vont à ceux qui souffrent, nous exhortons toutes les parties à restaurer la paix dans la région avec effet immédiat", a-t-il déclaré. La FIFA n'a donné aucun calendrier jeudi pour les enquêtes.