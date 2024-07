Le gardien de but israélien Daniel Peretz forfait aux Jeux Olympiques de Paris

Le gardien de but israélien Daniel Peretz manquera les Jeux Olympiques de Paris après avoir subi une blessure au tendon musculaire de la cuisse, annonce son club, le Bayern Munich. Peretz sera absent pendant plusieurs semaines et est déjà retourné à Munich, ajoute l'équipe de Bundesliga. Peretz, qui était pressenti pour être le capitaine de l'équipe, a été diagnostiqué avec une déchirure des muscles quadriceps par les médecins de son équipe.

Âgé de 24 ans, Peretz, compagnon de la chanteuse israélienne Noa Kirel, a rejoint le Bayern l'année dernière en provenance du Maccabi Tel Aviv et a joué deux fois pour le club toutes compétitions confondues. Peretz était l'un des trois joueurs de plus de 23 ans dans l'équipe olympique d'Israël, aux côtés de Sean Goldberg et Omri Gandelman. Israël débutera la compétition contre le Mali le 24 juillet. L'équipe affrontera également le Japon et le Paraguay dans le Groupe D.