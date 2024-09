Le tennisman israélien Guy Sasson décroche le bronze aux Jeux paralympiques de Paris 2024

Guy Sasson, tennisman israélien de 44 ans, a remporté la médaille de bronze en simple quad aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Sa victoire face au Turc Ahmet Kaplan a été marquée par un esprit sportif exemplaire, les deux athlètes échangeant des salutations amicales avant et après le match, malgré les tensions actuelles entre leurs pays respectives en raison du conflit à Gaza.

Sasson, dont le parcours est aussi inspirant que sa performance, a surmonté un accident de snowboard en 2015 qui l'a laissé en fauteuil roulant. Sa détermination l'a conduit à une carrière tennistique remarquable, couronnée plus tôt cette année par sa première victoire en Grand Chelem aux Internationaux de France.

Le chemin vers cette médaille de bronze n'a pas été sans embûches. Après avoir dominé le Chilien Francisco Cayulef au premier tour et battu le Britannique Gregory Slade en quart de finale, Sasson a dû s'incliner en demi-finale face au Néerlandais Sam Schroder. Mais sa résilience a payé dans le match pour la médaille de bronze, où il s'est enveloppé du drapeau israélien après sa victoire, dans un moment de fierté nationale. Cette médaille porte à huit le total des récompenses d'Israël à ces Jeux paralympiques, soulignant la force et la diversité du contingent israélien. L'équipe de goalball d'Israël, qui disputera ce soir la finale pour l'or, pourrait encore enrichir ce palmarès. La performance de Sasson et l'esprit sportif affiché lors de son match contre Kaplan rappellent le pouvoir du sport à transcender les conflits politiques, offrant un moment de répit et d'unité dans un contexte international tendu.