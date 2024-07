Le vététiste israélien termine à la 29e place du cross-country masculin aux Jeux Olympiques

Tomer Zaltsman, le représentant israélien en VTT cross-country aux Jeux Olympiques de Paris, a terminé à la 29e place sur 36 concurrents dans l'épreuve masculine. Malgré des obstacles, il a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 1:34:47.

La course a été remportée par le Britannique Tom Pidcock, suivi du Français Victor Koretzky (argent) et du Sud-Africain Alan Hatherly (bronze).

Le parcours de Zaltsman vers ces Jeux a été semé d'embûches. Il y a à peine un mois, le cycliste s'est cassé le bras, nécessitant une intervention chirurgicale et une rééducation intensive. Sa participation aux Jeux n'a été confirmée que quelques jours avant le départ pour Paris, témoignant de sa détermination. Pendant la course, Zaltsman a dû s'arrêter en raison d'une crevaison, un incident qui a ralenti sa progression. Malgré cet imprévu, il a réussi à terminer l'épreuve, démontrant sa résilience. Cette performance s'inscrit dans la lignée des précédentes participations israéliennes en VTT aux Jeux Olympiques. Israël a fait ses débuts dans cette discipline aux Jeux de Rio en 2016, où Shlomo Haimy avait également terminé 29e, confronté lui aussi à une crevaison. Aux Jeux de Tokyo, Haimy s'était classé 33e.

La participation de Zaltsman, malgré sa récente blessure, et sa capacité à terminer la course face aux aléas, illustrent la progression et la persévérance des athlètes israéliens dans cette discipline olympique relativement nouvelle pour le pays.