Ligue des nations : la ville de Bruxelles juge la tenue du match Belgique-Israël en septembre "impossible"

Selon un article publié par L'Équipe le 19 juin 2024, la ville de Bruxelles a annoncé dans un communiqué que l'organisation du match de Ligue des nations entre la Belgique et Israël, prévu le 6 septembre au stade Roi-Baudouin, serait "impossible" en raison de problèmes de sécurité.

"Aujourd'hui, et après une analyse consciencieuse et approfondie, force est de constater que l'annonce de la tenue d'un tel match dans notre capitale, en cette période particulièrement troublée, provoquera incontestablement d'importantes manifestations et contre-manifestations, compromettant ainsi la sécurité des spectateurs, des joueurs, des habitants de Bruxelles mais également de nos forces de police", a expliqué la ville de Bruxelles dans son communiqué. Le quotidien sportif souligne également que la France, qui fait partie du même groupe que la Belgique, Israël et l'Italie, doit affronter Israël à domicile le 14 novembre.