Lionel Messi blessé à trois semaines du Mondial

À trois semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 pour l’Argentine, Lionel Messi a dû quitter la pelouse sur blessure lors du match de MLS entre l’Inter Miami et Philadelphie.

L’attaquant argentin est sorti à la 73e minute, alors que la rencontre était encore très disputée. Il s’est tenu la jambe gauche au moment de son remplacement, faisant immédiatement craindre un pépin musculaire. Son équipe s’est finalement imposée dans un match spectaculaire, mais l’attention s’est rapidement déplacée vers l’état physique du capitaine de l’Albiceleste.

Selon le quotidien argentin Olé, Lionel Messi souffrirait d’une gêne aux ischio-jambiers. Le média précise que le joueur était déjà fatigué avant la rencontre. De son côté, TyC Sports affirme que Messi aurait lui-même demandé à sortir par précaution, afin d’éviter de surcharger son muscle et de risquer une blessure plus grave.

Après le match, l’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, n’a pas souhaité donner davantage de détails sur la nature exacte de la blessure. Il a toutefois laissé transparaître une certaine inquiétude, alors que le calendrier devient particulièrement sensible pour l’Argentin.

Cette alerte tombe au plus mauvais moment pour la sélection argentine. L’équipe de Lionel Scaloni doit débuter son Mondial dans la nuit du 16 au 17 juin face à l’Algérie. Tenante du titre, l’Argentine espère défendre sa couronne avec son capitaine, qui pourrait disputer sa dernière Coupe du monde.

À 38 ans, Lionel Messi reste la figure centrale de l’Albiceleste. Son état physique sera donc suivi de très près dans les prochaines heures. Des examens médicaux doivent permettre de déterminer la gravité de la blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité.

En attendant les résultats, l’Argentine et les supporters de Lionel Messi retiennent leur souffle. Une absence, même courte, bouleverserait la préparation du champion du monde en titre.