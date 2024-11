Match France-Israël : une soirée sous haute tension au Stade de France pour un match nul

Le match de Ligue des Nations entre la France et Israël s'est déroulé jeudi soir dans un climat particulièrement tendu, une semaine après les violents incidents d'Amsterdam. Malgré un dispositif de sécurité exceptionnel, une brève altercation a éclaté dans les tribunes environ dix minutes après le coup d'envoi, impliquant des supporters portant des drapeaux israéliens. L'intervention rapide des services de sécurité a permis de mettre fin à l'incident.

https://x.com/i/web/status/1857194222236913765 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le match, qui s'est soldé par un match nul 0-0, a été marqué par quelques tensions : des sifflements ont retenti pendant l'hymne national israélien et les joueurs israéliens ont été hués à plusieurs reprises lorsqu'ils touchaient le ballon. Des chants "Israel, Israel" ont également été entendus de la part des supporters visiteurs dans les dernières minutes.

Le dispositif de sécurité était impressionnant : 4 000 policiers et agents de sécurité ont été déployés dans et autour du stade, auxquels s'ajoutaient 1 500 policiers dans les transports en commun. L'unité d'élite RAID était également présente, et des policiers en civil étaient mêlés à la foule. Les bus transportant les supporters israéliens sont arrivés sous escorte policière.

Emmanuel Macron, présent au match aux côtés des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, a déclaré avant la rencontre : "Nous ne céderons pas à l'antisémitisme, où que ce soit. Et la violence, y compris dans la République française, ne prévaudra jamais, pas plus que l'intimidation."

L'affluence a été historiquement basse avec seulement 16 600 billets vendus sur 80 000 places disponibles, dont environ 150 supporters israéliens. Ce faible nombre s'explique notamment par un appel du Conseil national de sécurité israélien demandant à ses citoyens d'éviter les événements sportifs et culturels à l'étranger.

Quelques heures avant le match, une manifestation pro-palestinienne a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Saint-Denis pour protester contre la tenue de la rencontre. La veille, des protestations avaient déjà éclaté à Paris contre un gala controversé organisé en soutien à Israël. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a justifié ces mesures exceptionnelles par la volonté d'éviter tout incident similaire à ceux d'Amsterdam, où des violences avaient éclaté la semaine précédente lors d'un match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv.