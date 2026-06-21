"Messi est protégé par le lobby juif", selon un journaliste algérien

La lourde défaite de l'Algérie face à l'Argentine (3-0) lors de la Coupe du monde 2026 continue de susciter des réactions. Cette fois, c'est le journaliste algérien Mustafa Al-Muizzawi qui fait polémique après avoir attribué la victoire argentine à un prétendu « lobby juif » protégeant Lionel Messi et influençant les décisions de la FIFA.

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Dans une intervention relayée sur les réseaux sociaux, le chroniqueur affirme : « Messi est protégé. Ils l'ont reconnu eux-mêmes. Messi est protégé par le lobby juif. Ce lobby contrôle le monde, il le dirige comme il veut, comme une mafia. »

Il met également en cause le président de la FIFA, Gianni Infantino, accusé de chercher à nuire à l'Algérie : « Infantino ne veut pas que nous réussissions. Nous sommes un pays de dignité, un pays qui s'appelle l'Algérie. Nous avons des positions politiques sur le Sahara occidental et sur la cause palestinienne, et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous réussissions. »

Poursuivant son raisonnement, il assure que même si l'Algérie possédait le niveau pour remporter la Coupe du monde, cela lui serait empêché : « Si nous avions la capacité de gagner la Coupe du monde, ils nous en empêcheraient. »