Messi entre dans la légende avec un triplé contre l’Algérie

Lionel Messi continue d’écrire l’histoire du football mondial.

À 38 ans, le capitaine argentin a inscrit les trois buts de la victoire de l’Argentine face à l’Algérie (3-0), mercredi, lors de la première journée du groupe J de la Coupe du monde 2026 disputée à Kansas City.

Grâce à ce premier triplé de sa carrière en Coupe du monde, Messi porte son total à 16 buts dans la compétition et rejoint l’Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi.

Cette rencontre marquait également la 200e sélection de Lionel Messi avec l’Albiceleste.

Le numéro 10 est devenu le premier joueur de l’histoire à participer à six Coupes du monde différentes.

L’octuple Ballon d’Or a ouvert le score à la 17e minute d’une superbe frappe enroulée après un service de Rodrigo De Paul.

Alors que l’Algérie résistait encore, il a profité d’une erreur du gardien Luca Zidane — fils de la légende française Zinédine Zidane — pour inscrire le deuxième but à l’heure de jeu.

Messi a ensuite scellé son triplé à la 76e minute grâce à une frappe puissante à l’entrée de la surface après une passe de Nicolas González.

Tenants du titre après leur sacre au Qatar en 2022, les Argentins ont dû patienter avant de faire la différence face à une équipe algérienne combative.

Cette victoire revêt une importance particulière : c’est la première fois que l’Argentine remporte son match d’ouverture en tant que championne du monde en titre, après les échecs de 1982 et 1990.

Avec ce succès, l’Albiceleste prend un départ idéal dans le groupe J et confirme son statut de favorite à sa propre succession.

Vingt ans après son premier but en Coupe du monde, inscrit contre la Serbie-Monténégro lors du Mondial 2006, Messi rejoint désormais Miroslav Klose au sommet de l’histoire.

À quelques jours de son 39e anniversaire, l’Argentin semble loin d’avoir terminé son aventure internationale.

Son prochain objectif pourrait tomber dès la prochaine rencontre contre l’Autriche : devenir seul meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

L’Argentine affrontera l’Autriche le 22 juin à Dallas dans une rencontre qui pourrait déjà lui ouvrir les portes des huitièmes de finale.

De son côté, l’Algérie tentera de se relancer face à la Jordanie pour conserver ses chances de qualification.