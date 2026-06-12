Ce qui devait être un cadeau de Noël inoubliable a bien failli tourner au cauchemar pour Elizabeth Saita, une habitante de Long Island, dans l'État de New York. Souhaitant offrir à son fils deux billets pour le match entre le Brésil et le Maroc au MetLife Stadium du New Jersey, elle a acheté sur la plateforme StubHub deux places pour un montant de 772 dollars, assurance comprise.

Mais quelques instants après avoir validé son achat, elle a découvert avec stupeur un débit bien plus élevé sur son compte bancaire. En naviguant sur le site, elle avait ajouté par erreur à son panier un laissez-passer de stationnement officiel affiché au prix exorbitant de 8 100 dollars.

Selon son témoignage à NBC New York, elle a immédiatement contacté le service client pour signaler cette erreur manifeste. Dans un premier temps, StubHub a refusé d'annuler la transaction, invoquant sa politique de non-remboursement sur le marché secondaire des billets. Ce n'est qu'après la médiatisation de l'affaire à l'échelle nationale que l'entreprise a finalement accepté de rembourser intégralement la somme. "Alléluia ! C'est incroyable", a réagi la mère de famille après avoir obtenu gain de cause.

Cette mésaventure intervient dans un contexte de vives critiques concernant les prix pratiqués autour de la Coupe du monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les tarifs de certains matchs atteignent des niveaux record, notamment pour la finale prévue le 19 juillet au MetLife Stadium. Des billets officiels pour les meilleures catégories dépassent les 10 000 dollars et peuvent atteindre près de 33 000 dollars pour certaines offres premium, tandis que les prix sur le marché de la revente restent également très élevés.

Le sujet a même été évoqué par le président américain Donald Trump. Interrogé par le New York Post sur sa présence éventuelle à certains matchs, il a répondu avec humour : "Bien sûr que j'aimerais y être, mais pour être honnête, moi non plus je ne paierais pas de telles sommes pour un billet."

Face aux critiques, le président de la FIFA, Gianni Infantino, défend sa politique tarifaire. Selon lui, des prix plus bas profiteraient avant tout aux revendeurs et aux spéculateurs. Il souligne que le prix moyen des billets reste inférieur à 500 dollars et comparable à celui des grands événements sportifs américains. Malgré cet argumentaire, les tarifs du Mondial continuent d'alimenter la polémique auprès des supporters.