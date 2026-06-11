Mondial 2026 : les prix des billets chutent de plus de 55 % à l'approche du tournoi

À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les prix des billets sur le marché de la revente ont connu une baisse spectaculaire. Selon une étude publiée par la plateforme de comparaison SeatPick, le prix moyen d'un billet a chuté de 55,5 % au cours des trente derniers jours, passant de 1 465 dollars à seulement 652 dollars.

Cette baisse s'explique principalement par l'afflux massif de billets sur le marché secondaire. De nombreux acheteurs avaient acquis des places dans l'espoir de les revendre avec une plus-value à l'approche du tournoi. Mais face à une demande moins forte qu'attendu, les revendeurs ont été contraints de réduire progressivement leurs prix pour trouver preneur. Ainsi, le prix moyen des billets proposés à la revente est passé de 2 182 dollars début mai à 1 412 dollars début juin.

Le Mexique demeure néanmoins l'équipe la plus prisée de la phase de groupes. Les billets pour ses rencontres affichent un prix moyen de 3 162 dollars, devant ceux du Portugal (2 335 dollars), du Brésil (2 192 dollars) et de l'Argentine (1 588 dollars). Les matchs des États-Unis et de l'Angleterre figurent également parmi les plus recherchés, même si leurs tarifs ont récemment enregistré une baisse à deux chiffres.

Les écarts de prix entre les villes hôtes sont également importants. Le New Jersey, où se disputera la finale au MetLife Stadium, est la destination la plus chère avec un billet moyen à 2 879 dollars. Mexico arrive en deuxième position avec 2 280 dollars, devant Miami à 2 218 dollars. À l'inverse, San Francisco apparaît comme la ville la plus abordable du tournoi, avec un prix moyen de 617 dollars, devant Vancouver, Seattle et Toronto.

Après plusieurs semaines de baisse continue, une légère remontée des prix a toutefois été observée ces derniers jours. Les billets les moins chers ont augmenté de 6,8 % en trois jours, un phénomène attribué à l'intérêt croissant pour les matchs à élimination directe. Selon Guy Kogel, cofondateur de SeatPick, les meilleures affaires se réalisent généralement entre 48 et 72 heures avant le coup d'envoi d'une rencontre. Il prévient toutefois que cette stratégie devient plus risquée à mesure que le tournoi avance et que les affiches des phases finales se précisent.