Le Mondial 2026 s'ouvre avec un Mexique - Afrique du Sud très attendu à l'Azteca

La Coupe du monde 2026 débute ce soir au mythique stade Azteca de Mexico, où le Mexique affrontera l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture. Organisé en Amérique du Nord, ce Mondial suscite des attentes considérables et est déjà présenté comme l'un des tournois les plus spectaculaires de l'histoire de la compétition.

Portée par une série de huit matchs sans défaite, la sélection mexicaine aborde cette rencontre en pleine confiance. Les hommes de Javier Aguirre restent notamment sur plusieurs succès convaincants en matchs de préparation face à la Serbie, à l'Australie et au Ghana. Soutenus par un public acquis à leur cause dans un stade Azteca qui s'annonce bouillant, les Mexicains font figure de favoris pour cette entrée en lice.

L'Afrique du Sud arrive quant à elle avec l'ambition de créer la surprise. Les Bafana Bafana restent sur un match nul face à la Jamaïque en préparation et n'ont plus remporté de rencontre depuis décembre 2025. Toutefois, leur solide campagne de qualification, conclue devant le Nigeria malgré une pénalité de trois points, témoigne de leur potentiel. Les supporters sud-africains espèrent notamment revivre l'émotion du Mondial 2010, organisé dans leur pays, lorsque Siphiwe Tshabalala avait inscrit le premier but du tournoi.

Le Mexique s'appuiera notamment sur son attaquant vedette Raúl Jiménez. À 35 ans, l'avant-centre de Fulham continue d'être l'un des hommes forts du "Tri". Troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 44 réalisations, il a brillé tout au long de l'année 2025, notamment lors de la Ligue des nations et de la Gold Cup.

Les regards seront également tournés vers Gilberto Mora, milieu offensif de 17 ans considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. S'il entre en jeu, il deviendra l'un des plus jeunes joueurs à participer à une Coupe du monde.

Du côté sud-africain, les espoirs reposeront en grande partie sur Lyle Foster. L'attaquant de Burnley, âgé de 25 ans, tentera de retrouver l'efficacité qui lui avait permis de se distinguer lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Ses performances pourraient être déterminantes dans la quête d'une qualification pour les huitièmes de finale.