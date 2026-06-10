Mondial 2026 : les États-Unis ont refoulé l'arbitre somalien en raison de liens présumés avec le terrorisme

Les autorités américaines ont confirmé qu’un arbitre de football somalien s’était vu refuser l’entrée sur le territoire américain à l’approche de la Coupe du monde 2026 en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Un responsable du département d’État a confié à l’AFP que l’arbitre serait "lié à des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes", ce qui l’empêcherait de bénéficier d’une autorisation d’entrée aux États-Unis.

Au centre de l’affaire se trouve Omar Artan, désigné arbitre africain de l’année en 2025 et pressenti pour devenir le premier Somalien à officier lors d’une Coupe du monde. Il a été refoulé à son arrivée à l’aéroport de Miami.

Le chef de la cellule de la Maison Blanche chargée du Mondial, Andrew Giuliani, a défendu cette décision, affirmant que les États-Unis cherchaient à concilier l’accueil du tournoi et les impératifs de sécurité. Selon lui, les 35 autres sélections qualifiées ont pu entrer dans le pays sans restriction concernant leurs joueurs ou leurs entraîneurs, même si certains membres de délégations ont été refusés pour des "raisons valables".

Les mesures de contrôle concernent également l’Iran, dont certains représentants se sont vu refuser l’accès au territoire américain. Téhéran et Mogadiscio figurent en effet parmi les pays visés par les restrictions d’entrée renforcées mises en place par l’administration de Donald Trump. La sélection iranienne a notamment dû installer son camp de base au Mexique en raison des tensions militaires entre Washington et Téhéran. Les autorités américaines ont également annulé le quota de billets initialement réservé aux supporters iraniens.

Andrew Giuliani a expliqué que l’administration souhaitait empêcher toute personne liée aux Corps des gardiens de la révolution islamique ou à d’autres entités jugées hostiles d’utiliser la compétition comme moyen d’accéder au territoire américain. Il a par ailleurs laissé entendre que certains individus se présentant comme membres d’équipes sportives pourraient faire l’objet d’un examen approfondi.

Malgré ces mesures, les responsables américains assurent ne disposer d’aucune menace crédible visant actuellement le tournoi. Les services de renseignement ont toutefois renforcé leur niveau de vigilance et prévoient de maintenir une surveillance étroite jusqu’à la finale prévue le 19 juillet.