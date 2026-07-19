Mondial : Netanyahou et plusieurs ministres israéliens affichent leur soutien à l'Argentine avant la finale

À quelques heures de la finale de la Coupe du monde opposant l'Argentine à l'Espagne, plusieurs hauts responsables israéliens, emmenés par Benjamin Netanyahou, ont publiquement affiché leur soutien à l'Albiceleste, saluant au passage les liens étroits noués avec le président argentin Javier Milei.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social X par l'ambassadeur d'Argentine en Israël, Axel Wahnish, le Premier ministre apparaît recevant un maillot officiel de la sélection argentine. Le diplomate lui transmet également un message vidéo de Javier Milei.

« Merci pour votre amitié et votre générosité. Je suis très heureux de savoir que vous soutenez l'Argentine, notamment grâce aux liens qui unissent nos deux pays », déclare le président argentin.

https://x.com/i/web/status/2078555992753627228 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le chef du gouvernement israélien lui répond en ces termes : « Javier, tu es un véritable ami, un grand ami d'Israël. Nous sommes à tes côtés, nous soutenons l'Argentine de nombreuses façons… et demain aussi. Bonne chance ! »

Netanyahou ajoute ensuite qu'il ne cache pas sa préférence pour l'Argentine. « Je pense que la majorité des Israéliens soutiennent l'Albiceleste, notamment en raison du rapprochement spectaculaire entre nos deux pays sous la présidence de Javier Milei », affirme-t-il, avant de conclure avec un enthousiaste : « ¡Vamos Argentina! »

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s'est lui aussi affiché derrière la sélection argentine. Après la qualification de l'équipe en finale, il a publié sur X un message détournant le célèbre slogan anglais : « On dit bien "It's coming home", n'est-ce pas ? Eh bien oui… mais cette fois, la Coupe rentre en Argentine. Vamos Argentina ! »

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a également souhaité la victoire à l'Albiceste sur X, accompagnant son message d'un « Vamos Argentina » publié en espagnol puis en hébreu.

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a lui aussi félicité Javier Milei sur Instagram. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a partagé de son côté une photographie de Javier Milei et de Lionel Messi devant le Mur occidental, accompagnée du message : « Nous soutenons ceux qui soutiennent Israël. Allez l'Argentine ! »

La ministre des Transports, Miri Regev, a également adressé ses encouragements au président argentin : « Félicitations au peuple argentin et à mon ami le président Javier Milei. Je croise les doigts pour vous en finale. »