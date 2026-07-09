Benjamin Netanyahou sur le Mondial 2026 : "Je soutiens l’Argentine, Milei est un grand ami d’Israël"

Benjamin Netanyahou s’est exprimé dans un registre plus léger lors d’un passage au "Mojo Podcast", évoquant notamment la Coupe du monde et l’équipe qu’il suit dans la compétition. Interrogé sur ses préférences footballistiques, le Premier ministre israélien a répondu qu’il regardait avec attention l’Argentine.

Alors que l’animateur lui suggérait immédiatement le nom de Lionel Messi, Netanyahou a d’abord mis en avant une autre raison : le président argentin Javier Milei. Il a salué un dirigeant qu’il considère comme un allié important d’Israël. "Milei est un grand ami d’Israël", a-t-il déclaré, ajoutant que le président argentin avait accompli, selon lui, des choses remarquables pour l’économie de son pays en adoptant une politique de marché libre.

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Netanyahou a également confié que les deux hommes aimaient échanger sur ces sujets économiques. Dans la suite de l’échange, il a tout de même reconnu la force sportive de l’Argentine, affirmant que le pays disposait d’une "très bonne équipe" et d’un joueur "particulièrement expérimenté", une référence évidente à Lionel Messi.

L’animateur a souligné que Messi évoluait au plus haut niveau depuis près de deux décennies, demandant à Netanyahou s’il s’identifiait à lui. Le Premier ministre a alors rappelé l’avoir rencontré lors d’une visite en Israël pour un match.

Cette séquence met en avant la proximité affichée par Netanyahou avec Javier Milei, l’un des dirigeants les plus ouvertement pro-israéliens sur la scène internationale, tout en offrant un rare moment de conversation détendue autour du football et de la Coupe du monde.