Mort du basketteur israélien Raz Adam dans un accident de la route

Le basket israélien est frappé par un immense drame. Raz Adam, joueur de première division âgé de 26 ans, est mort ce mercredi dans un accident de la route survenu dans le nord d’Israël.

L’accident s’est produit sur la route 90, près de la localité de Yesod HaMaala. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès du joueur sur les lieux du drame. Raz Adam évoluait cette saison sous les couleurs de Hapoel Galil Elyon.

Originaire de Netanya, le meneur avait débuté sa carrière dans sa ville natale avant de connaître une progression rapide dans le basket israélien. Après une première expérience chez Elitzur Netanya, où il avait contribué à la montée du club, il s’était imposé comme l’un des jeunes talents prometteurs du championnat israélien.

Raz Adam avait ensuite rejoint Hapoel Tel Aviv en première division, avant de porter également les couleurs d’Ironi Ness Ziona et d’Ironi Kiryat Ata.

Sur la scène internationale, il faisait partie de la génération dorée de l’équipe d’Israël des moins de 20 ans, avec laquelle il avait remporté deux titres consécutifs de champion d’Europe en 2018 et 2019.

Dans un message publié après l’annonce de son décès, le club de l’Hapoel Tel-Aviv s’est dit « bouleversé et choqué » par la disparition de son ancien joueur. « Le cœur est avec sa famille. Que sa mémoire soit bénie », a écrit le club israélien.

La disparition brutale de Raz Adam provoque une vive émotion dans le sport israélien.