Sept soldats israéliens blessés dans une attaque de drone au sud du Liban

Les blessés ont été évacués vers un hôpital afin d’y recevoir des soins médicaux. Tsahal a précisé que les familles des soldats avaient été informées.

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Troupes de Tsahal au Sud-Liban, avril 2026
Troupes de Tsahal au Sud-Liban, avril 2026IDF Spokesperson

Tsahal a annoncé jeudi soir que sept soldats avaient été blessés après l’explosion d’un drone piégé visant des troupes opérant dans le sud du Liban.

Une soldate combattante a été grièvement blessée lors de l’attaque. Un officier et deux autres soldats ont également été modérément blessés par l’explosion.

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Dans le même incident, un autre officier ainsi que deux soldats supplémentaires ont été légèrement blessés, portant à sept le nombre total de militaires touchés.

Les blessés ont été évacués vers un hôpital afin d’y recevoir des soins médicaux. Tsahal a précisé que les familles des soldats avaient été informées.

Cette attaque intervient dans un contexte de fortes tensions persistantes le long de la frontière israélo-libanaise, où les incidents impliquant des drones et des tirs transfrontaliers se multiplient depuis plusieurs mois.

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