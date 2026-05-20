Sept soldats israéliens blessés dans une attaque de drone au sud du Liban

Tsahal a annoncé jeudi soir que sept soldats avaient été blessés après l’explosion d’un drone piégé visant des troupes opérant dans le sud du Liban.

Une soldate combattante a été grièvement blessée lors de l’attaque. Un officier et deux autres soldats ont également été modérément blessés par l’explosion.

Dans le même incident, un autre officier ainsi que deux soldats supplémentaires ont été légèrement blessés, portant à sept le nombre total de militaires touchés.

Les blessés ont été évacués vers un hôpital afin d’y recevoir des soins médicaux. Tsahal a précisé que les familles des soldats avaient été informées.

Cette attaque intervient dans un contexte de fortes tensions persistantes le long de la frontière israélo-libanaise, où les incidents impliquant des drones et des tirs transfrontaliers se multiplient depuis plusieurs mois.